Москалькова рассказала о вернувшихся домой курянах

Москалькова: вернувшиеся с Украины куряне рады возвращению домой

Россияне, которых вернули с Украины, прибыли в Курскую область. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на курской земле», — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что россияне рады возвращению домой и благодарят всех, кто оказывал им помощь.

Ранее в ноябре стало известно, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Российский Красный Крест получил более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей.

В том же месяце Москалькова сообщила, что 46 жителей Курской области, вывезенных Вооруженными силами Украины, вернулись в Россию в результате переговоров между Москвой и Киевом при участии Белоруссии. Среди возвращенных граждан значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.