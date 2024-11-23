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16:33, 23 ноября 2024Россия

Москалькова рассказала о вернувшихся домой курянах

Москалькова: вернувшиеся с Украины куряне рады возвращению домой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россияне, которых вернули с Украины, прибыли в Курскую область. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на курской земле», — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что россияне рады возвращению домой и благодарят всех, кто оказывал им помощь.

Ранее в ноябре стало известно, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Российский Красный Крест получил более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей.

В том же месяце Москалькова сообщила, что 46 жителей Курской области, вывезенных Вооруженными силами Украины, вернулись в Россию в результате переговоров между Москвой и Киевом при участии Белоруссии. Среди возвращенных граждан значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.

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