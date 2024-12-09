Бывшего российского депутата задержали за миллионную взятку

СК в Забайкалье задержал гендиректора Водоканала Ядрищенского за взятку

В Забайкальском крае задержан директор муниципальной организации по подозрению во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным следствия, в 2023 году директор муниципальной организации получил взятку от руководителя одной из коммерческих компаний в размере три миллиона 200 тысяч рублей за помощь в заключении договоров на поставку канализационно-насосного оборудования и комплектующих к нему.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели обыски в местах жительства и рабочих кабинетах, ими были изъяли документы. Оба подозреваемых задержаны. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего главврача российской больницы осудили за получение взятки.