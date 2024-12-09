Бывшего главврача российской больницы осудили за получение взятки

На Камчатке суд приговорил к 3 годам условно экс-главврача за получение взятки

На Камчатке суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главного врача одной из больниц за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре регионе.

Мужчину признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, осужденный получил деньги от бизнесмена за предоставление служебной информации о предстоящей закупке медицинского оборудования. Он также пообещал предпринимателю беспрепятственную приемку товара и предоставление преференций при заключении аналогичных контрактов в будущем. Сумма взятки не раскрывается.

Ранее в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Его задержали при получении взятки в размере 27 миллионов рублей.