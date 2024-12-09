В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

WP: отказ Асада от предложения США по Ирану стоил ему власти

Отказ бывшего сирийского президента Башара Асада от предложения США пресечь снабжение ливанского шиитского движения «Хезболла» через территорию Сирии в обмен на снятие санкций стоил ему власти. Об этом сообщает The Washigton Post (WP) со ссылкой на источники.

«За несколько недель до атаки оппозиции Асад отклонил несколько новых предложений, которые могли бы помочь укрепить его власть. Одно из них, сделанное косвенно США через ОАЭ, отменило бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что сирийский лидер лишит Иран возможности вооружать и поддерживать "Хезболлу", используя сухопутные маршруты через Сирию», — передает издание слова бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, поддержавшего оппозицию в первые дни наступления.

Также авторы материала указывают, что серьезным промахом для сирийского лидера стал отказ от нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, Асад отказался от сдерживания курдских ополченцев и компромисса с оппозицией, что было условием Анкары.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что позиции Эрдогана значительно усилились на фоне свержения сложившего свои полномочия сирийского лидера Асада. По его словам, благодаря ситуации в Сирии Эрдоган «может больше не довольствоваться экономической помощью, а использовать хрупкость Евросоюза».