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15:12, 9 декабря 2024Мир

В Европе признали усиление Турции после свержения Асада

Минобороны Италии: возможности Эрдогана после свержения Башара Асада усилились
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана значительно усилились на фоне свержения сложившего свои полномочия сирийского лидера Башара Асада. Об этом в интервью газете La Stampa рассказал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

«У Эрдогана на руках результат, к которому он стремился годами, но он не думал, что он так близок. И теперь его возможности открывать и закрывать кран в сторону Евросоюза возрастают», — заявил глава оборонного ведомства.

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По словам Крозетто, благодаря ситуации в Сирии Эрдоган «может больше не довольствоваться экономической помощью, а использовать хрупкость Евросоюза».

Ранее стало известно, что Асад в данный момент находится с семьей в Москве.

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