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22:50, 9 декабря 2024Мир

Венгрия и Израиль выступили против прихода оппозиции к власти в Сирии

Главы МИД Венгрии и Израиля выступили против прихода оппозиции к власти в Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главы МИД Венгрии и Израиля выступили против прихода к власти в Сирии экстремистов и представителей оппозиции. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

«Мы согласились, что и Венгрия, и Израиль заинтересованы в мире, спокойствии и стабильности во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы никакая экстремистская идеология и никакая экстремистская группировка не смогли прийти к власти», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт уделяет особое внимание вопросу соблюдения прав религиозных меньшинств в Сирии. По его словам, венгры «с чуткостью» следят за «развитием судеб» христианских общин и ожидают от международного сообщества «уважения» их прав.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента Башара Асада. «Мы осуществим волю народа к переменам. И мы очень уверены в тех, кто управляет следующим этапом», — объявил он.

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