Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране лидерам оппозиции

Al Arabiya: премьер Сирии аль-Джалали согласен передать власть лидерам оппозиции

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента Башара Асада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, получив подтверждение от спикера Народного совета Сирии Хаммуды Сабага.

«Мы осуществим волю народа к переменам. И мы очень уверены в тех, кто управляет следующим этапом», — объявил премьер-министр.

8 декабря Мухаммад Гази аль-Джалали выступил с обращением на фоне падения правительства Башара Асада. Он сказал, что в истории Сирии наступил новый этап. Он также выразил готовность к сотрудничеству с любым руководством, избранным народом, и к любым процедурам по передаче власти.