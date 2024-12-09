Военный рассказал о своих ощущениях при личном награждении от Путина

Боец «Запада» Поташев: на церемонии награждения было страшнее, чем на передовой

Военный Максим Поташев, который получил от президента Владимира Путина Золотую Звезду Героя Российской Федерации, поделился в комментарии РИА Новости своими ощущениями.

«Я не понимал, что такое вообще Герой России. Я недоумевал вообще, что такое звезда, либо еще что-то. И когда уже все, уже начиналась церемония, мне очень было страшно», — рассказал он, добавив, что ему было страшнее на церемонии, чем на фронте.

Ранее Герой России Алексей Хименко с позывным Химик рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы украинских бойцов. Перед военными поставили задание по штурму здания школы, где они дислоцировались.