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07:23, 9 декабря 2024Россия

Герой России рассказал о принятом в одиночку бое против группы бойцов ВСУ

Герой России Хименко принял в одиночку бой против группы бойцов ВСУ у Соледара
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Герой России Алексей Хименко с позывным Химик рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводят «Известия».

По его словам, перед военными поставили задание по штурму здания школы, где дислоцировались бойцы ВСУ, в том числе грузинские наемники. На тот момент на позициях находились связист, медик и еще один военнослужащий, который по состоянию здоровья не мог принимать участие в боевых действиях.

«Я пошел, взял пулемет, взял РПГ. Выхожу – уже БМП едет с десантом, с пехотой. Отработал по ним. БМП остановилась. После чего с пулемета добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели орудия. Меня "затрехсотило"», — вспоминает военнослужащий.

Химик в результате полчучил ранения обеих рук — в каждую вошло около восьми осколков. Несмотря на травмы, Химик продолжил координировать действия своего подразделения, благодаря чему удалось установить контроль над соледарской школой.

Химов служит в зоне СВО с самого начала боевых действий. Он уже поработал сапером, танкистом и штурмовиком.

Ранее в зоне СВО рядовой Владимир Варич обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего в одиночку откинул противника от позиций армии России. Рядовой гвардии обнаружил диверсантов, находясь на наблюдательном посту позиции. Украинская ДРГ численностью семь человек скрытно перемещалась в соседней лесопосадке в направлении российских подразделений.

ЖЗЛ
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