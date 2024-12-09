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05:48, 9 декабря 2024Россия

Врио главы Курской области Хинштейн рассказал о ночевке в кабинете

Врио главы Курской области Хинштейн рассказал о ночевке в своем кабинете
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Назначенный президентом России Владимиром Путиным врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что из-за нехватки времени принял решение ночевать в своем кабинете. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

«Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — рассказал губернатор. Хинштейн выразил готовность переехать жить в своем кабинете на постоянной основе. По его словам, в регионе «работы непочатый край».

Ранее Хинштейн прибыл в город Льгов на место ночных обстрелов. «Для того чтобы поддержать жителей и для того чтобы разобраться, как идет система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — объяснил свою поездку глава региона.

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