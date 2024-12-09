Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:52, 9 декабря 2024Бывший СССР

В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

Украина создала контактную группу по завершению конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина организовала новую контактную группу по завершению военного конфликта, но окончательный список участников все еще формируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

По его словам, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые, вместе с США, способны обеспечить максимальное усиление республики. Никифоров сообщил, что это будут страны, имеющие дальнобойные способности, а также государства, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и от которых зависит будущее Украины в НАТО.

«Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, гарантирования того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь. Он также вновь высказался о необходимости «справедливого и сильного» мира и действенных его гарантиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

      Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

      Раскрыта личность исчезнувшего в 1971 году угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

      Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

      В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

      Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

      В российском регионе неизвестные обокрали за ночь пять сельских магазинов

      Протестующие заблокировали проспект около парламента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше