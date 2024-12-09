В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

Украина создала контактную группу по завершению конфликта

Украина организовала новую контактную группу по завершению военного конфликта, но окончательный список участников все еще формируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

По его словам, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые, вместе с США, способны обеспечить максимальное усиление республики. Никифоров сообщил, что это будут страны, имеющие дальнобойные способности, а также государства, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и от которых зависит будущее Украины в НАТО.

«Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, гарантирования того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь. Он также вновь высказался о необходимости «справедливого и сильного» мира и действенных его гарантиях.

