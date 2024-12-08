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14:33, 8 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь

Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь на Украине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michel Euler / AP

Прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Тем самым он фактически отказался от предложения избранного президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь.

«Чтобы гарантировать, что потерь среди украинцев больше не будет, нужно гарантировать надежность мира», — указал он. Он также вновь высказался о необходимости «справедливого и сильного» мира и действенных его гарантиях.

Зеленский добавил, что этот военный конфликт «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями» и что Украина рассчитывает на США и весь мир.

Он высказался об этом после вчерашней поездки в Париж на открытие Нотр-Дама, где в том числе встретился с Трампом. Зеленский назвал поездку «хорошей», а также рассказал, что в ходе нее обсуждались важные вещи.

Трамп призывал немедленно прекратить огонь на Украине и начать переговоры между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».

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