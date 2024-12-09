Женщина приехала в Австралию учиться на клоуна и угодила в тюрьму из-за пистолета в багаже

Американка провезла в багаже в Австралию золотой пистолет и угодила в тюрьму

Американка тайно провезла в багаже в Австралию золотой пистолет и угодила в тюрьму на год. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

Уточняется, что сам инцидент произошел в апреле 2023 года, но 30-летняя Лилиана Гудсон признала себя виновной только сейчас. Таможенники в аэропорту Сиднея обнаружили в багаже женщины огнестрельное оружие из драгоценного металла стоимостью около 3 тысяч долларов (примерно 298 тысяч рублей). Американка призналась, что приехала в страну учиться в школе клоунов, а пистолет взяла с собой «для защиты». Несмотря на этот аргумент, ее арестовали за незаконный ввоз боеприпасов.

Проверка смартфона Гудсон показала, что она искала в интернете, можно ли провозить оружие в багаже, и добавила напоминание «положить пистолет в чемодан» в календарь.

«Австралия занимает твердую позицию в отношении огнестрельного оружия», — заявила во время заседания в понедельник, 9 декабря, судья Сьюзан Хоран.

Как пишет издание, в суд также поступила информация о том, что в последние годы Гудсон употребляла психоделические препараты, синтетическую марихуану и кристаллический метамфетамин. Американку приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. Ее взяли под стражу сразу же после слушания и вывели из зала суда в наручниках.

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