Жители Петербурга сообщили о звуках взрывов

«Фонтанка»: жители северной части Санкт-Петербурга сообщили о звуках взрывов

Жители Санкт-Петербурга сообщили о звуках взрывов в северной части города. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет «Фонтанка».

По информации издания, громкий хлопок услышали жители проспекта Металлистов около 10 часов вечера по местному времени (совпадает с московским). Звук взрыва записала камера домофона.

«Что-то серьезно бахнуло в нашем Финляндском округе!» — приводятся слова одного из читателей. В сети также появились кадры, снятые с домофона с проспекта Луначарского.

Официально звуки взрывов пока никак не комментировали. Других подробностей о случившемся пока нет.

3 декабря жители Челябинска услышали три взрыва. Грохот и вспышки на небе произошли на северо-западе города. На камеры домофона одного из подъездов жилого комплекса «Александровский» попала яркая вспышка и шум.