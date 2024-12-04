Жители российского города сообщили о взрывах

Жители Челябинска сообщили о трех громких взрывах на северо-западе города

Вечером во вторник, 3 декабря, жители Челябинска услышали три взрыва. Об этом сообщает 74.ru.

Грохот и вспышки на небе произошли на северо-западе города. На камеры домофона одного из подъездов жилого комплекса «Александровский» попала яркая вспышка и шум.

В областном главке МЧС, комментируя информацию, сообщили, что сообщений о происшествиях не поступало, а в городе все спокойно. К ЖК выехали сотрудники полиции.

Ранее в Липецке власти предупреждали о звуках взрывов, так как сотрудники оперативных служб занимались обезвреживанием обломков БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие.