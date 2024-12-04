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08:09, 4 декабря 2024Россия

Жители российского города сообщили о взрывах

Жители Челябинска сообщили о трех громких взрывах на северо-западе города
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вечером во вторник, 3 декабря, жители Челябинска услышали три взрыва. Об этом сообщает 74.ru.

Грохот и вспышки на небе произошли на северо-западе города. На камеры домофона одного из подъездов жилого комплекса «Александровский» попала яркая вспышка и шум.

В областном главке МЧС, комментируя информацию, сообщили, что сообщений о происшествиях не поступало, а в городе все спокойно. К ЖК выехали сотрудники полиции.

Ранее в Липецке власти предупреждали о звуках взрывов, так как сотрудники оперативных служб занимались обезвреживанием обломков БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие.

ЖЗЛ
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