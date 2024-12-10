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09:42, 10 декабря 2024Ценности

42-летняя Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала

42-летняя актриса Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала WWD
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Heather Hazzan / WWD

Американская актриса Энн Хэтэуэй в откровенных нарядах снялась для журнала Women's Wear Daily (WWD). Соответствующий материал появился на сайте издания.

42-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, лежа на полу в черном брючном костюме бренда Willy Chavarria. При этом она распахнула пиджак, продемонстрировав бюстгальтер Victoria's Secret.

Также артистка позировала в белой хлопковой рубашке Nina Ricci и мини-шортах Dior и в кремовом топе с обнаженными ногами, к которым приложила брюки марки Alaia.

В ноябре Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь дня рождения.

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