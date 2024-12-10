42-летняя Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала

42-летняя актриса Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала WWD

Американская актриса Энн Хэтэуэй в откровенных нарядах снялась для журнала Women's Wear Daily (WWD). Соответствующий материал появился на сайте издания.

42-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, лежа на полу в черном брючном костюме бренда Willy Chavarria. При этом она распахнула пиджак, продемонстрировав бюстгальтер Victoria's Secret.

Также артистка позировала в белой хлопковой рубашке Nina Ricci и мини-шортах Dior и в кремовом топе с обнаженными ногами, к которым приложила брюки марки Alaia.

В ноябре Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь дня рождения.