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11:43, 12 ноября 2024Ценности

Энн Хэтэуэй показала фото в откровенном наряде в честь 42-летия

Актриса Энн Хэтэуэй показала фото в кружевном комбинезоне в честь 42-летия
Мария Винар

Фото: @christianhogstedt

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных черно-белых снимках звезда кинокартины «Дьявол носит Prada» позировала, лежа на кожаном кресле, и демонстрировала на камеру подтянутую фигуру. На ней прозрачный кружевной комбинезон, сквозь ткань которого просвечивает комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Визажисты оформили знаменитости небольшие графичные стрелки и нанесли на губы помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратную прическу.

В октябре Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для французской версии журнала Vogue.

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