Энн Хэтэуэй оголила грудь на фотосессии для Vogue

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке 41-летняя звезда «Материнского инстинкта» запечатлена позирующей на крыше высотного дома. Так, она предстала перед камерой в костюме, верх которого оформлен частично оголяющим грудь V-образным декольте до пупка.

Кроме того, известно, что за время съемки знаменитость примерила кремовое платье длины мини, а также показала фигуру в джинсовой куртке и прозрачной юбке, сквозь ткань которой просвечивали трусы.

В сентябре Энн Хэтэуэй показала поклонникам естественную внешность на фото. Тогда актриса продемонстрировала лицо крупным планом с цветными патчами от прыщей в виде звезд.