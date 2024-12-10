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12:18, 10 декабря 2024Ценности

46-летняя Елена Летучая показала откровенное фото в халате без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя за столом на кухне. Она держала в руках зеркало и карандаш для губ и наносила макияж.

При этом ведущая позировала в белом халате, который приспустила, обнажив плечи и область декольте. Кроме того, звезда отказалась от бюстгальтера. «Она воин, хотя выглядит как цветок», — указала в подписи автор поста.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в бикини и призналась в наборе веса.

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