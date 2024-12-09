47-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в бикини и призналась в наборе веса

47-летняя Ольга Орлова показала фигуру в бикини и призналась в наборе веса

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в купальнике и призналась в наборе веса. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость ответила на вопрос одного из пользователей, который указал на перемены в ее внешности. Так, артистка подтвердила, что действительно набрала пять килограммов. При этом она продемонстрировала снимок, где позирует в бассейне в черном бикини, держа на руках маленькую дочь.

В то же время Орлова заявила, что ее не задевают подобные высказывания о фигуре. «Я вообще не парюсь из-за этого. Это так, я в курсе, поэтому меня не ранят замечания других», — заверила она.

В октябре Ольга Орлова высказалась о приеме препарата «Оземпик» для похудения.