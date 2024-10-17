Ведущая «Дома-2» высказалась о приеме «Оземпика» для похудения

Ведущая Ольга Орлова заявила, что «Оземпик» для похудения не исследован до конца

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова высказалась о приеме «Оземпика» для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, один из подписчиков решил поинтересоваться у телезвезды, как она относится к популярному препарату для лечения диабета, который в последнее время используется многими знаменитостями для сброса лишних килограммов. «Думаю, что это вред, который не исследован до конца», — заявила она.

В августе Орлова раскрыла диету для похудения. Так, ведущая рассказала, что исключила из рациона алкоголь и десерты.

