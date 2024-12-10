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19:37, 10 декабря 2024Наука и техника

Подтверждены отклонения от стандартной модели Вселенной

The Astrophysical Journal: подтверждено существование напряжения Хаббла
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeremy Thomas / Unsplash

Ученые из Университета Джонса Хопкинса подтвердили существование напряжение Хаббла — различия в скорости расширения Вселенной, измеренной двумя разными, но надежными методами. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Напряжение Хаббла описывает расхождение между скоростью расширения Вселенной, измеренной по скоростям удаляющихся от Млечного пути объектов и по предсказаниям стандартной космологической модели в сочетании с измерениями космического радиволнового фона. Согласно измерениям телескопов, постоянная Хаббла составляет около 73 километров в секунду на мегапарсек (км/с/Мпк), в то время как стандартная модель дает значение около 67-68 км/с/Мпк. Это расхождение не объясняется простыми погрешностями и может указывать на пробелы в физике.

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Ученые использовали тщательно откалиброванные методы, включая анализ расстояний до галактик, где происходят вспышки сверхновых, и точные измерения пульсирующих звезд, называемых цефеидами. Особое внимание уделялось перекрестной проверке данных, полученных обоими телескопами, что обеспечило высокую точность измерений и исключило серьезные ошибки наблюдений.

Для анализа ученые выбрали известное расстояние до галактики NGC 4258, а также данные о ярких красных гигантах и звездах, богатых углеродом. Это позволило уточнить измерения постоянной Хаббла до значения 72,6 км/с/Мпк, что практически совпадает с результатами, ранее полученными телескопом Хаббл (72,8 км/с/Мпк). Погрешность составила менее двух процентов, что значительно меньше величины расхождения напряжения Хаббла.

Эти данные свидетельствуют, что скорость расширения Вселенной, измеренная современными методами, действительно отличается от прогнозов стандартной модели. Наблюдения Джеймса Уэбба подтвердили измерения Хаббла и обеспечили дополнительное разрешение для анализа. Результаты также исключают значительные ошибки, связанные с методами измерения.

Ученые подчеркивают, что дальнейшее изучение напряжения Хаббла может пролить свет на новые аспекты устройства Вселенной. Это открытие предполагает, что в ранней Вселенной могли существовать неизвестные компоненты, такие как ранняя темная энергия или экзотические частицы. Разрешение этой загадки может расширить наше понимание структуры космоса и эволюции Вселенной.

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