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10:46, 10 декабря 2024Ценности

79-летняя актриса в обтягивающих джинсах попала в объектив папарацци и удивила фанатов

Мария Винар

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американская актриса и писательница Эдриенн Барбо попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

79-летнюю звезду «Побега из Нью-Йорка» заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Знаменитость в сером свитере, синих облегающих джинсах и красных сапогах в ковбойском стиле попала в объетивы вотографов. Ее внешний вид дополнили желтая кожаная сумка, очки с прозрачными линзами и пышная прическа.

Поклонники оценили внешность Барбо в комментариях под материалом. «Она выглядит чудесно! Помню, как в детстве я смотрела фильмы с ней и думала, какая она красивая», «79? Она выглядит потрясающе! Хотел бы я выглядеть так же хорошо в этом возрасте», «Боже, она так хорошо стареет», «Мне почти 80, а в узких джинсах она выглядит лучше, чем я!», «Она выглядит фантастически и естественно», — высказывались они.

Ранее дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности американской певицы Мэрайи Кэри.

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