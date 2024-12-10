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14:20, 10 декабря 2024Культура

Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

Shot: артист Борис Щербаков пожаловался на боли в области челюсти после операции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Борис Щербаков пожаловался на боли в области челюсти после перенесенной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне Щербакову провели репозицию челюсти с левой стороны лица, уточняет канал. Вмешательство длилось около 10 минут и прошло успешно. Однако, по данным источника, на данный момент актеру трудно говорить и принимать пищу. «Ему предстоит ходить со спицами около двух недель, после чего конструкцию уберут», — говорится в сообщении.

Ранее сын актера Василий рассказал, как чувствует себя его отец после перенесенной операции.

До этого у Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника.

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