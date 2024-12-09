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17:59, 9 декабря 2024Культура

Сын госпитализированного Щербакова рассказал о его состоянии

Сын Бориса Щербакова Василий рассказал, как чувствует себя актер после операции
Андрей Шеньшаков

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, как чувствует себя артист после перенесенной операции по восстановлению скулы. Его слова передает портал 360.ru.

По словам мужчины, 74-летний народный артист Российской Федерации чувствует себя лучше и поправляется после проблем со здоровьем.

«Операция прошла успешно, потихоньку поправляется, чувствует себя лучше», — сообщил он.

Известно, что Щербакова экстренно госпитализировали после падения с лестницы, из-за которого он получил перелом лицевой кости, сотрясение мозга и ухудшение зрения.

Ранее стало известно, что у Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника.

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