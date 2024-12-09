Сын госпитализированного Щербакова рассказал о его состоянии

Сын Бориса Щербакова Василий рассказал, как чувствует себя актер после операции

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, как чувствует себя артист после перенесенной операции по восстановлению скулы. Его слова передает портал 360.ru.

По словам мужчины, 74-летний народный артист Российской Федерации чувствует себя лучше и поправляется после проблем со здоровьем.

«Операция прошла успешно, потихоньку поправляется, чувствует себя лучше», — сообщил он.

Известно, что Щербакова экстренно госпитализировали после падения с лестницы, из-за которого он получил перелом лицевой кости, сотрясение мозга и ухудшение зрения.

Ранее стало известно, что у Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника.