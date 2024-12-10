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04:53, 10 декабря 2024Мир

Американский сенатор обратился к властям со срочным требованием по Сирии

Сенатор Пол призвал власти срочно вывести силы США с территории Сирии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол обратился к властям страны со срочным требованием вывести американских военных с территории Сирии. Он опубликовал свой призыв в соцсети X.

«Верните наши войска домой! Это не наша борьба. 900 американских солдат, разбросанных по Сирии, являются мишенью, а не сдерживающим фактором», — подчеркнул сенатор.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. Она отметила, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности. Однако смена власти в САР не повлияла на положение дел, добавила чиновница.

До этого глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал главным интересом Вашингтона в Сирии предотвращение появления террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). По его словам, после свержения президента Башара Асада у США появились «четкие и долговременные интересы» в регионе.

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