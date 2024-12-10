Археологи раскопали древнее святилище в скале

В скале в Египте нашли святилище, посвященное богине с львиной головой

Археологи раскопали древнеегипетский храм, скрытый в скале. Об этом пишет LiveScience.

Храм обнаружили в 2022 году в Атрибисе, недалеко от современного города Сохаг в Египте и в 200 километрах от Луксора. Атрибис в древности был главным городом десятого нижнеегипетского нома Кем-ур.

Ученые считают, что святилище было построено 2100 лет назад. Об этом говорят найденные остатки рельефов, изображающих царя Птолемея VIII (правил около 170-116 гг. до нашей эры), который приносит жертвы богине с львиной головой Репит и ее сыну Колантесу. Репит была супругой Мин-Ра, бога плодородия. Возможно, храм был посвящен именно Репит, но, по словам руководителя раскопок Кристиана Лейца, точно сказать, в честь какого бога или события в скале вырубили святилище, пока нельзя.

Команда археологов также обнаружила помещение, в котором когда-то хранилась храмовая утварь, а позже — амфоры. У входа в пещеру нашли рельефы, изображающие Репит и Мин-Ра, причем на одном из рельефов Мин-Ра был изображен в сопровождении двух деканов — звезд, которые позволяют людям определять время ночью. Деканы имеют гуманоидные тела и головы животных — у одного из них голова сокола, а у другого — ибиса.

Ранее сообщалось, что археологам удалось расшифровать четыре глиняные таблички с мрачными пророчествами, найденные в вавилонском городе Сиппар. Клинописные надписи были сделаны около 3000 лет назад.