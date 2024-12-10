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09:32, 10 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в российской школе

Бастрыкин поручил предоставить доклад об истязании ребенка в школе Бурятии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после истязания ребенка в школе Бурятии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

8 декабря в местных пабликах появилось видео, на котором мальчики дерутся ремнями, а потом один из них, получив удар, теряет сознание. В комментариях под публикацией написали, что это не первое проявление насилия к пострадавшему ребенку. Там отметили, что оно применялось со стороны других школьников неоднократно.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Позднее выяснилось, что инцидент произошел в школе №19 в Улан-Удэ.

Ранее в Смоленске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая истязала детей в своей группе — применяла к ним физическую силу, ругалась на них матом и отказывала в еде.

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