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20:13, 10 декабря 2024Мир

Белый дом прокомментировал пересмотр политики в отношении «Хайат Тахрир аш-Шам»

Кирби: США не планируют пересмотр политики в отношении «Хайат Тахрир аш-Шам»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация США пока не планирует пересмотр свей политики в отношении группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ), которая свергнула сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters

«Сейчас нет никаких дискуссий об изменении политики в отношении ХТШ», — сказал высокопоставленный чиновник.

Однако, по его словам, Вашингтон наблюдает за деятельностью группировки.

Ранее Кирби заявил, что действующая американская администрация контактирует с командой избранного президента США Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии. Он отметил, что новая администрация сама будет решать, какую политику они хотят сохранить.

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