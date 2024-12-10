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19:27, 10 декабря 2024Мир

Белый дом заявил о контактах с командой Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии

Кирби: Белый дом контактирует с командой Трампа по вопросам Украины и Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Offenberg / Globallookpress.com

Действующая администрация президента США Джо Байдена контактирует с командой избранного главы государства Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Мы провели беседы с соответствующими должностными лицами из команды Трампа, в частности, о том, что происходит в Сирии, а также о том, что происходит на Украине и на Ближнем Востоке в целом», — сказал он.

Кирби отметил, что новая администрация сама будет решать, «какую политику они хотят сохранить, какие подходы они хотят продолжить, а какие — нет».

По его словам, он не может говорить, какие прерогативы будут у администрации Трампа.

Ранее стало известно, что разведка США и Пентагон ищут потенциальных партнеров в Сирии, которые отвечают американским интересам безопасности. Уточняется, что военное ведомство участвует в коллективной работе с разведывательными ведомствами по оценке различных группировок в Сирии для определения потенциальных партнеров.

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