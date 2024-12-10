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15:16, 10 декабря 2024Мир

Разведка США и Пентагон захотели найти партнеров в Сирии

WP: разведка США и Пентагон ищут потенциальных партнеров в Сирии
Семен Александров (редактор)

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Разведка США и Пентагон ищут потенциальных партнеров в Сирии, которые отвечают американским интересам безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, Пентагон участвует в коллективной работе с разведывательными ведомствами по оценке различных группировок в Сирии для определения потенциальных партнеров.

Ранее газета заявила, что США пока не готовы снять санкции с Сирии после захвата власти в стране и придерживаются невмешательства, пытаясь наладить связи с отдельными силами. Отмечается, что администрация действующего президента США Джо Байдена «конструктивно» обсудила с командой избранного главы государства Дональда Трампа ситуацию в Сирии и дальнейшие планы после передачи власти 20 января.

При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии. В ходе закрытого брифинга она отметила, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности.

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