В США раскрыли новую стратегию по Сирии

WP: США пока не готовы снять санкции с Сирии и придерживаются невмешательства

США пока не готовы снять санкции с Сирии после захвата власти в стране и придерживаются невмешательства, пытаясь наладить связи с отдельными силами. О новой стратегии пишет газета The Washington Post (WP).

«Пока слишком рано говорить о том, будут ли выполнены обещания «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) о плюрализме и демократии и каковы более широкие цели группы (...) Мы не делаем пока каких-либо выводов», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена «конструктивно» обсудила с переходной командой нового американского лидера Дональда Трампа ситуацию в Арабской Республике и дальнейшие планы после передачи власти 20 янврая.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.