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15:39, 10 декабря 2024Ценности

Блогерша раскрыла способ предотвратить сползание колготок

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Блогерша Холли Моррис раскрыла способ предотвратить сползание колготок. Соответствующая публикация появилась на странице модной платформы Silk Fred в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео инфлюэнсерша предстала перед камерой в черной кофте, оформленной пайетками и бантом, а также серебристой мини-юбке и со спущенными колготками. Затем она взяла в руки трусы с высокой посадкой и надела их поверх колготок.

«Мы бы хотели поблагодарить наших подписчиков за эту великолепную идею. Продолжайте делиться видео борьбы со сложными ситуациями, связанными с колготками», — подписала пост представители Silk Fred.

В марте прошлого года блогерша Ханна Хармелин показала еще один способ избежать сползания колготок. Тогда инфлюэнсерша посоветовала подписчикам подтягивать изделия мокрыми руками.

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