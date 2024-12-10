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20:42, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Мужа снимающей семейные видео блогерши обвинили в жестоком обращении с детьми

Мужа TikTok-блогерши Ханны Хайатт обвинили в жестоком обращении с детьми
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @nursehannahbh / TikTok

Мужа американской TikTok-блогерши Ханны Хайатт, снимающей семейные видео, обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает журнал People.

Полиция начала расследование в отношении Хайатт и ее супруга после многочисленных жалоб пользователей сети. Поводом стало опубликованное блогершей видео, на котором ее сын вздрогнул и закрыл лицо руками, когда отец подошел к нему. В комментариях многие заподозрили мужчину в жестоком обращении с ребенком.

Сама блогерша, отвечая на критику, назвала супруга «самым милым, добрым, любящим и заботливым отцом в мире». «В ролике, который вас всех так встревожил, они просто играют. Во время игр они часто пугают друг друга», — оправдалась она перед пользователями.

Ранее американскую YouTube-блогершу, мать шестерых детей Руби Фрэнки осудили за жестокое обращение с детьми. Как выяснилось, она избивала детей и запрещала им общаться с другими людьми.

На аккаунт Хайатт в TikTok подписано 428 тысяч человек. В блоге она показывает жизнь работающей матери двоих детей.

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