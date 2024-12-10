Додон обратился к президенту Молдавии Санду с просьбой отправиться в Москву

Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву

Президенту Молдавии Майе Санду в условиях энергетического кризиса следовало лететь на переговоры в Москву. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, Санду не следовало совершать визит в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и НАТО во время энергетического кризиса в Молдавии. «Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было еще летом) или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — написал Додон.

Ранее Майя Санду отправила в отставку министра энергетики Виктора Парликова. Причиной отставки называется плохое управление энергетическим сектором.