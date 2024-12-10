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08:57, 10 декабря 2024Силовые структуры

Экс-сотрудник Генконсульства США в России решил оспорить приговор

Экс-сотрудник Генконсульства США во Владивостоке Шонов решил оспорить приговор
Варвара Митина (редактор)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Бывший сотрудник Генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов, осужденный за сотрудничество с американскими спецслужбами, решил оспорить свой приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь его дело для рассмотрения направлено в Новосибирск в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.

1 ноября Приморский краевой суд приговорил Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима. Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. Еще у него конфисковали 400 тысяч рублей и электронное устройство, с помощью которого он совершал преступление. Экс-сотрудника Генконсульства США в России признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

О задержании Шонова оперативниками ФСБ России стало известно минувшей весной. 16 мая ему предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину. Он является гражданином России и более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.

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