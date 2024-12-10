Белоруссия запретила фальшивую гречку из России

Белоруссия запретила продажу гречки из Барнаула из-за подозрений в фальсификате

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом сообщает портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Причиной такого решения стало несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Речь идет о том, что содержание упаковки не соответствовало тому, что на ней написано.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отмечается в сообщении.

При проверке оказалось, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, в то время как норма — до 25 минут. Таким образом, производитель предоставил недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных.

По итогам прошлого года гречневая крупа-ядрица стала одним из самых подешевевших в стране продуктов, она потеряла в цене 8,5 процента. На этом фоне весной производители предупреждали, что из-за снижения доходов площадь посевов снизится, и стоимость продукта опять пойдет вверх.