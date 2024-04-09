В России предупредили о падении производства гречки

Forbes: производители резко снизят производство гречки из-за дешевизны в рознице

Падение цен на гречневую крупу в рознице в последний год приведет к значительному снижению площадей сева в России, что, в свою очередь, закончится резким падением производства продукта и дальнейшим его подорожанием. Об этом со ссылкой на представителей отрасли и экспертов пишет Forbes.

В мае 2022 года средняя стоимость гречки взлетела до 144,2 рубля за килограмм, но в феврале 2024-го она опустилась до 85,9 рубля. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов указал, что цены производителей продолжают падать из-за большого объема предложения. За год тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься культурой, потому что себестоимость производства неуклонно увеличивается. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов указывает, что крупа, техника и наемный труд обходятся все дороже, поэтому производители при нынешних ценах могут даже работать в минус.

Аналитики «АБ-Центра» прогнозируют, что новый рост цен в магазинах начнется в 2024 году, а пика своего он достигнет в 2025-м. Глава центра Алексей Плугов напомнил, что многие производители крупы и самой гречихи сильно закредитованы, так что работать в убыток они не могут. По его мнению, розничные цены через год превысят 140 рублей за килограмм.

В январе ресурс «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» подсчитал, что медианная стоимость (половина объемов продается дешевле, а половина — дороже) гречневой крупы опустилась до 80 рублей за килограмм.