«Платформа ОФД»: килограмм гречневой крупы за год подешевел на 13 %

В России начала дешеветь гречка — за год килограмм крупы стал стоить меньше на 13 процентов. Об этом заявили аналитики ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Медианная стоимость гречневой крупы опустилась до 80 рублей за килограмм. Снижение цен объяснили рекордным объемом предложения на рынке.

Также из-за высокого сбора подешевели макароны (минус четыре процента), до 84 рублей за килограмм. За год стоимость майонеза снизилась до 235 рублей за литр (минус три процента). Слабосоленая сельдь в розницу подешевела на три процента, до 285 рублей за килограмм. Как отмечают аналитики, цены снизились благодаря накопленным запасам.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившиеся цены на яйца в 110-125 рублей «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Снижения стоимости продукта даже на фоне поставок из-за рубежа ждать не стоит. Себестоимость яиц составляет порядка 95 рублей и выше — все что выше этой суммы является собственными расходами розничных сетей и неизбежной торговой наценкой, объяснила эксперт.

Ранее аналитики ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) заявили о снижении цен на продукты в мире. Стоимость продовольствия уменьшилась на 13,7 процента: лидером стали пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла, которые по итогам года стали дешевле на 32,7 процента. Стоимость зерновых снизилась на 15,4 процента, а молочная продукция подешевела на 16,6 процента.