Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 10 декабря 2024Мир

Франция начала вывод войск из одной страны

Reuters: Франция начала вывод истребителей из Чада
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Honl / Globallookpress.com

Франция начала вывод своих истребителей из африканской республики Чад. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Франция начала вывод своих военных сил из Чада после того, как военные самолеты, базирующиеся в столице страны Нджамене, во вторник отправились домой», — отмечается в материале агентства со ссылкой на представителей французских войск.

Также авторы материала напоминают, что власти африканской страны две недели назад приняли решение о прекращении военного сотрудничества с Парижем.

29 ноября Министр иностранных дел республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что Франция должна вывести свой военный контингент из Чада после расторжения соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. По словам дипломата, Чад должны покинуть около тысячи французских солдат. Он назвал исторической вехой разрыв военного соглашения с Францией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      Россиянин через свою сеть пиццерий распространял марихуану и попался ФСБ

      В Госдуме объяснили планы увеличить штрафы за нарушение ПДД в России

      Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

      Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

      Франция начала вывод войск из одной страны

      На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

      Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

      В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

      В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше