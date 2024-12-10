Франция начала вывод войск из одной страны

Reuters: Франция начала вывод истребителей из Чада

Франция начала вывод своих истребителей из африканской республики Чад. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Франция начала вывод своих военных сил из Чада после того, как военные самолеты, базирующиеся в столице страны Нджамене, во вторник отправились домой», — отмечается в материале агентства со ссылкой на представителей французских войск.

Также авторы материала напоминают, что власти африканской страны две недели назад приняли решение о прекращении военного сотрудничества с Парижем.

29 ноября Министр иностранных дел республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что Франция должна вывести свой военный контингент из Чада после расторжения соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. По словам дипломата, Чад должны покинуть около тысячи французских солдат. Он назвал исторической вехой разрыв военного соглашения с Францией.