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19:16, 10 декабря 2024Мир

Германия и Великобритания раскритиковали ядерную программу Ирана

ФРГ, Британия и Франция осудили Иран за увеличение производства урана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Правительства Германии, Великобритании и Франции осудили Иран за увеличение производства урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщается в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем политику Ирана по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которая предполагает значительное увеличение объемов производства урана, обогащенного до 60 процентов, на подземном объекте в Фордо», — отмечается в тексте заявления.

Европейские страны призвали Тегеран отказаться от реализации подобных инициатив и «немедленно прекратить ядерную эскалацию».

6 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран резко нарастил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60 процентов. По его словам, ранее в Иране создавалось от пяти до семи килограммов обогащенного урана в год, однако теперь темпы производства могут вырасти «в семь, восемь раз и более».

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