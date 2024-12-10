Германия и Великобритания раскритиковали ядерную программу Ирана

ФРГ, Британия и Франция осудили Иран за увеличение производства урана

Правительства Германии, Великобритании и Франции осудили Иран за увеличение производства урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщается в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем политику Ирана по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которая предполагает значительное увеличение объемов производства урана, обогащенного до 60 процентов, на подземном объекте в Фордо», — отмечается в тексте заявления.

Европейские страны призвали Тегеран отказаться от реализации подобных инициатив и «немедленно прекратить ядерную эскалацию».

6 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран резко нарастил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60 процентов. По его словам, ранее в Иране создавалось от пяти до семи килограммов обогащенного урана в год, однако теперь темпы производства могут вырасти «в семь, восемь раз и более».