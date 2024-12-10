Глава ХТШ призвал не бояться новых властей Сирии

Глава ХТШ аль-Джулани: Западу не стоит бояться новых властей Сирии

Западу не стоит бояться новых властей Сирии после смены правительства в республике. Об этом заявил лидер группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани, его слова передает Sky News.

«Опасения западных стран напрасны, им нечего бояться новых властей (...) Сирия будет восстановлена, мы движемся к стабильности», — отметил он.

Аль-Джулани добавил, что население истощено войной, поэтому новые власти Сирии не готовы к еще одному конфликту и не собираются ввязываться в него снова.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США пока не планирует пересмотр свей политики в отношении ХТШ, которая свергла сирийского президента Башара Асада. Однако, по его словам, Вашингтон наблюдает за деятельностью группировки.