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11:51, 10 декабря 2024Мир

Глава Минобороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных

Косиняк-Камыш: украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы
Семен Александров (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Все меньше и меньше людей занимается подготовкой к войне. Дезертирство? Такая информация тоже поступает», — заявил министр.

Ранее глава польского оборонного ведомства отметил, что российские войска очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области и продвигаются вперед каждый день. Он подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость конфликта.

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