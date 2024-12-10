Глава Минобороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных

Косиняк-Камыш: украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы

Украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Все меньше и меньше людей занимается подготовкой к войне. Дезертирство? Такая информация тоже поступает», — заявил министр.

Ранее глава польского оборонного ведомства отметил, что российские войска очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области и продвигаются вперед каждый день. Он подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость конфликта.