Глава Минобороны Польши признал критическую для Украины ситуацию

Косиняк-Камыш: за последние недели ситуация на фронте для Украины ухудшилась

Ситуация на фронте для Украины очень сильно ухудшилось за последние недели. Критическую ситуацию на поле боя признал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Россияне очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день», — отметил он.

Министр подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость конфликта, а за последние месяцы участились случаи дезертирства среди украинских военных.