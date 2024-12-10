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11:07, 10 декабря 2024Мир

Глава Минобороны Польши признал критическую для Украины ситуацию

Косиняк-Камыш: за последние недели ситуация на фронте для Украины ухудшилась
Семен Александров (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация на фронте для Украины очень сильно ухудшилось за последние недели. Критическую ситуацию на поле боя признал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Россияне очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день», — отметил он.

Министр подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость конфликта, а за последние месяцы участились случаи дезертирства среди украинских военных.

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