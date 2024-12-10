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10:15, 10 декабря 2024Мир

На Западе оценили варианты НАТО на Украине после появления «Орешника»

Малинен: у НАТО осталось мало вариантов на Украине из-за появления «Орешника»
Семен Александров (редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У НАТО осталось мало вариантов на Украине из-за появления «Орешника». Варианты Североатлантического альянса оценил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети X.

«С НАТО покончено. Единственные варианты — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине. Появление "Орешника" в качестве серьезного игрока на поле боя означает, что никто на Западе не в безопасности», — заявил он.

Ранее отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова, сделанным в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о том, что Москва может нанести удар в том числе по Соединенным Штатам, если те продолжат эскалацию конфликта.

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