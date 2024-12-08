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01:08, 9 декабря 2024Мир

В США призвали серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова в интервью Карлсону

Подполковник Дэвис призвал США серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова, сделанным в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о том, что Москва может нанести удар в том числе по Соединенным Штатам, если те продолжат эскалацию конфликта.

Эксперт назвал это одним из самых впечатляющих заявлений и призвал каждого услышать его. Он также указал на комментарии о том, что его и Карлсона обвиняют в якобы проплаченной Кремлем позиции.

«Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США», — подчеркнул Дэвис. Он добавил, что подобное мышление ставит Соединенные Штаты в опасное положение.

Сергей Лавров ранее в декабре дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В беседе он затронул тему конфликта на Украине и участия Запада в этих событиях. Министр подчеркнул, что Москва ответит любыми средствами на попытки нанести стране стратегическое поражение. Россия готова послать Лондону и Брюсселю дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов после удара «Орешником», заявил глава дипломатии.

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