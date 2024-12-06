«Мы будем готовы сделать все». Лавров в интервью Карлсону высказался о сигналах Западу и об угрозе ядерной войны

Лавров заявил, что РФ ответит любыми средствами на попытку нанести ей поражение

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В беседе он затронул тему конфликта на Украине и участия Запада в этих событиях. Министр подчеркнул, что Москва ответит любыми средствами на попытки нанести стране стратегическое поражение.

По словам дипломата, страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, до конца не осознают рисков, связанных с такой политикой.

Он предположил, что основная мотивация таких государств — заполучить природные и человеческие ресурсы, чтобы «не оставлять это богатство русским».

Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что главной целью испытаний Россией гиперзвукового оружия, в том числе системы «Орешник», является демонстрация готовности защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами.

Россия посылает Западу сигнал и надеется, что он будет услышан

Россия готова послать Лондону и Брюсселю дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов после удара «Орешником», подчеркнул Лавров.

Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез Сергей Лавров глава МИД России

По словам дипломата, Москва хотела бы избежать недопонимания с западными странами, однако пока не все из них «правильно оценивают ситуацию» по вооруженному конфликту на Украине.

Министр добавил, что Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы.

Глава МИД напомнил, что страны Запада, в том числе постоянные представители Совбеза ООН, а также руководство НАТО отвергли предложение Москвы о гарантиях безопасности и для России, и для Украины сначала в 2021 году, а затем в январе 2022 года.

Мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы Сергей Лавров глава МИД России

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Главное положение российской ядерной доктрины говорит о недопущении конфликта с использованием этого типа вооружения.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» против Украины 21 ноября в качестве ответной меры на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Целью новейшего российского оружия стал завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин сравнил мощность «Орешника» с ядерной бомбой.

Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

Министр назвал происходящее на Украине гибридной войной. По его словам, официально Россия и США не воюют, однако Соединенные Штаты позволяют Киеву наносить удары своим оружием по территории РФ. Без американских военнослужащих украинские бойцы не смогли бы производить атаки подобными вооружениями.

В Москве не считают, что ухудшение отношений России и США из-за военной помощи Украине со стороны Вашигтона можно назвать состоянием войны, добавил глава МИД.

Лавров добавил, что разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят.

Это делает ситуацию немного более рискованной. Возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги. Это плохо Сергей Лавров глава МИД России

Он напомнил, что пять ядерных держав, в числе которых Россия и США, в январе 2022 года заявили на высшем уровне об уважении интересов друг друга и о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

