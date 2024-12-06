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01:24, 6 декабря 2024Мир

Лавров допустил новые «сообщения» для Запада после удара «Орешником»

Лавров: РФ может послать НАТО новые «сообщения» после удара «Орешником»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия готова послать Лондону и Брюсселю дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов после удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез», — сказал Лавров.

По словам дипломата, Москва хотела бы избежать недопонимания с западными странами, однако пока не все из них «правильно оценивают ситуацию» по вооруженному конфликту на Украине.

В интервью Карлсону министр также рассказал о потенциальном ответе России на попытку нанести ей «стратегическое поражение». Он заверил, что страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, до конца не осознают рисков, связанных с такой политикой.

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