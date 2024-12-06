Сергей Лавров назвал разговоры об обмене ядерными ударами с США опасной игрой

Разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил, что пять ядерных держав, в числе которых Россия и США, в январе 2022 года заявили на высшем уровне об уважении интересов друг друга и о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Однако Лавров выразил обеспокоенность словами координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который, рассуждая о возможности применения ядерного оружия Россией, не допустил варианта, что США могут пострадать от эскалации.

«Это делает ситуацию немного более рискованной. Возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги. Это плохо», — сказал глава МИД РФ.

В июне Кирби заявил, что Вашингтон готов делать все для защиты НАТО, однако эскалация отношений с Россией «будет иметь ужасные последствия для европейского континента, что не хорошо для интересов США».