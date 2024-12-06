Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 6 декабря 2024Мир

Лавров назвал разговоры об обмене ядерными ударами с США опасной игрой

Сергей Лавров назвал разговоры об обмене ядерными ударами с США опасной игрой
Ксения Богачева
Ксения Богачева (Руководитель отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: ALBERTO PIZZOLI / Pool / Reuters

Разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он напомнил, что пять ядерных держав, в числе которых Россия и США, в январе 2022 года заявили на высшем уровне об уважении интересов друг друга и о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Однако Лавров выразил обеспокоенность словами координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который, рассуждая о возможности применения ядерного оружия Россией, не допустил варианта, что США могут пострадать от эскалации.

«Это делает ситуацию немного более рискованной. Возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги. Это плохо», — сказал глава МИД РФ.

В июне Кирби заявил, что Вашингтон готов делать все для защиты НАТО, однако эскалация отношений с Россией «будет иметь ужасные последствия для европейского континента, что не хорошо для интересов США».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

      Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

      Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

      Лавров заявил о запрете прав человека для русских на Украине

      Депутат Рады назвала главу Минобороны Украины и его окружение преступной группировкой

      Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

      Лавров поделился впечатлениями от Трампа

      Участникам спецоперации разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

      Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны

      Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше