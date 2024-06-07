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21:54, 7 июня 2024
Мир
США заявили о готовности делать все для защиты НАТО
Белый дом: США будут делать все для защиты НАТО
США заявили о готовности делать все для защиты НАТО.
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