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21:54, 7 июня 2024Мир

США заявили о готовности делать все для защиты НАТО

Белый дом: США будут делать все для защиты НАТО

США заявили о готовности делать все для защиты НАТО.

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